Hace algún tiempo, me preguntaron en una entrevista por algún libro leído en mi juventud, que me hubiera impresionado especialmente. Cité entonces a Stefan Zweig y me sorprendió que el entrevistador, mucho más joven que yo, no lo conociera, que nunca hubiera leído un libro suyo y ni siquiera supiera que había existido. Y no era extraño, porque entonces, lejana ya mi juventud, no se lo encontraba en las librerías, había dejado de leerse. Pero ahora, pasados unos años, la cosa ha cambiado y Stefan Zweig vuelve a ocupar las estanterías. Se recuperan los libros que me interesaron a mis dieciocho y veinte años, e incluso me han dado la oportunidad de disfrutar otros que no conocía, como El mundo de ayer que acabo de leer. Una obra magnífica, escrita por un hombre que disfrutó la vida, que tuvo grandes amigos, escritores, pintores y músicos, con quienes congenió. Que nos habla de su vida como escritor, de cómo iba publicando sus novelas y obras de teatro, estas casi siempre solicitadas por los propios editores. Me impresionó tanto como a él la muerte de los actores que debían interpretar un papel en alguna de sus obras, muertes que lo afectaron profundamente. Nunca he oído hablar con tal conocimiento de la miseria, material moral que se sufre tanto durante una guerra como cuando esta termina. Y leyendo estas páginas lo sentía tan cercano, tan próxima su manera de pensar a la mía, que nada me sorprende que sus libros me emocionen ahora igual que lo hicieron en mi recién estrenada juventud. Después de todo, ¿cambiamos tanto a lo largo de la vida? Stefan Zweig la disfrutó, pero también la sufrió, y el sufrimiento es lo que le llevó sin duda al suicidio. Una verdadera tragedia porque seguro que le quedaba mucho por decir y escribir, todo aquello que sus lectores continuaremos echando en falta.