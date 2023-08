El "machismo" de Bildu

A los de EH Bildu, que alguien les acuse de mantener una “actitud machista”, como ha hecho la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, les debe sonar a música celestial. Con la mochila que llevan a sus espaldas, y que todavía no hayan sido capaces de soltar... Y es que a los concejales abertzales les preocupa las joyas y accesorios que lleva la alcaldesa. Y le exigen que diga si un bolso “de lujo” que lució en Sanfermines -también unas joyas- se lo regalaron, se lo encontró en la calle o le llovió del cielo. Pues nada de eso. Ibarrola no tendría que dar una sola explicación, pero lo ha hecho. El bolso es de piezas de lego y realizado por personas con discapacidad mental. A partir de ahora, EH Bildu podría dedicarse a vigilar los anillos, cadenas o relojes que llevan cada uno de los ediles del consistorio pamplonés. Y preguntarles si son suyos o regalados. Si no es machismo, se le parece mucho.