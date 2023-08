La violencia machista constituye una cruel realidad que requiere de acciones eficaces y menos confrontación partidista, salvo para replicar la indignidad de quienes se empeñan en negar lo evidente: una sangría que no cesa. Ocho mujeres fueron asesinadas en nuestro país por sus parejas o ex en un julio negro. Tres lo han sido en apenas 24 horas el presente mes en una escalada que pone de manifiesto el largo trecho que queda por recorrer entre una sociedad crecientemente concienciada y una respuesta tanto ciudadana como institucional que ponga freno a una lacra enquistada y de muy difícil solución. Almería, Pozoblanco y Tenerife han sido los escenarios de los últimos crímenes, que resultan especialmente sobrecogedores. En el primero, tres niños de 9 y 8 años y solo cinco meses presenciaron cómo su padre mataba a su madre con un cuchillo de cocina. Los dos mayores avisaron a los vecinos para que llamaran a la Policía. El asesino utilizó a uno de ellos como escudo antes de ser detenido. Es solo un ejemplo de la crueldad. Las muertes acumuladas este año suman ya 35. El hecho de que solo en dos de los casos de este verano se hubiera producido denuncias retrata uno de los problemas pendientes para combatir con mayor eficacia el machismo. Es necesario que las mujeres en peligro, por sí mismas o ayudadas por amigos o familiares, tomen conciencia de su situación, se armen de valor y den la voz de alarma. O, en su defecto, que lo hagan personas de su entorno conocedoras de su estado y del riesgo potencial que sufren. Cortar esta cadena de muertes es un mayúsculo desafío y una responsabilidad de todos. Incluida la Administración, que ha de mejorar sus mecanismos preventivos de respuesta y destinar los recursos que sean precisos no solo para proteger a las víctimas, sino para generar la confianza necesaria entre las que, atenazadas por el miedo, se resisten a pedir ayuda y aumentan así las posibilidades de perder la vida.