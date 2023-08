"Negociación y globos sonda"

En política, el globo sonda puede resultar útil para observar reacciones, descartar estrategias o entretener al rival a fin de que se centre en esos supuestos objetivos cuando en realidad lo que se cuece es algo diferente. Todo esto podría estar ocurriendo ahora. Mientras algunos mueven fichas y otros dudan sobre qué pieza adelantar, las fechas del calendario no perdonan. Lo que parece claro es que el sistema de financiación autonómica, acordado en 2009 y que afecta a 15 comunidades, está caduco. Pero reformarlo exigiría un acuerdo entre Partido Popular y PSOE, algo que hoy suena a delirio dada la marejada poselectoral en marcha que trata de decidir quién será el próximo presidente del Gobierno.

Las concesiones económicas entre formaciones políticas han sido algo recurrente como arma de mercadeo. Con CiU, el PSOE de Felipe González acordó la cesión a Cataluña del 15% de la recaudación del IRPF, el acceso a los fondos europeos de cohesión y un mayor grado de autogobierno. El PP de José María Aznar y Jordi Pujol cerraron un acuerdo que supuso para Cataluña 400.000 millones de pesetas (más de 2.400 millones de euros) entre 1996 y 2000. Además, la cesión del 33% de lo recaudado a través del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de impuestos especiales y nuevas competencias.

En cuanto al PNV, José María Aznar negoció también con Xavier Arzalluz e Iñaki Anasagasti para imprimir nuevos rumbos al concierto económico de Euskadi. Se aumentó la capacidad fiscal, la recaudación de impuestos para el alcohol, el tabaco y la gasolina.

Hoy, los partidos nacionalistas, conscientes de que el voto de sus diputados es decisivo para obtener una nueva ampliación de las capacidades financieras de su autonomía, sugieren una combinación de globos sonda y propuestas certeras con la limitación de que todos estos murmullos no contradigan los ejes fundamentales de su rumbo político esencial. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que habla con la seguridad de que los votos de ERC son decisivos para que Pedro Sánchez repita al frente del Gobierno, le reclama que actúe sin miedo a la derecha y apunta hacia la celebración de otro referéndum sobre el futuro de Cataluña. También pide la amnistía de algunos rezagados en el pelotón de los que contribuyeron a la celebración del referéndum en Cataluña, pero no fueron incluidos en el perdón otorgado a los capitostes. Quedan pocos días para el desenlace, pero unos y otros deben agudizar sus oídos y estimular el olfato político a fin de que los globos sonda no les confundan y puedan separar el grano de la paja.