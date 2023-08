Un ejemplo de empatía en el bar del hotel Yoldi

El martes 18 de julio entré a tomar un vino rosado en el bar del Hotel Yoldi. Me acerqué a la barra y solicité el servicio, y cuando iba a sentarme se acercó una Señora (con mayúscula), guapísima por cierto, e inclinándose hacia el suelo me dijo: “ Perdone, le voy a atar el cordón del zapato que lo tiene suelto. No sea que lo pise y se caiga”. Oiga, chapeu.

Qué ejemplo de solidaridad, empatía y cariño a los mayores. Personas como esta mujer, con gestos de bondad y apoyo mutuo, fortalecen nuestra fe en la humanidad.

Permítame que desde esta sección, señora desconocida, le envíe un beso de agradecimiento. No tanto por haberme atado el zapato, que se lo merece. Sino, más bien, por ser como es usted.