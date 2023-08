Inseguridad social

Llevo más de cinco meses esperando a que la Seguridad Social (INSS) me pague la pensión de Incapacidad Permanente que tengo reconocida por sentencia de 20 de febrero de 2023.

He acudido varias veces a las oficinas del INSS, la última el martes 1 de agosto, y no saben decirme cuándo me pagarán la pensión y los atrasos correspondientes, habiendo transcurrido más de cinco meses desde que me notificaron la sentencia. ¿Se imaginan ustedes cómo puede vivir durante tanto tiempo una persona que no tiene otros ingresos ni ahorros? A costa de familiares, lo que resulta injusto y humillante para cualquier persona.

El mismo 1 de agosto interpuse una queja formal en el INSS, sin obtener ninguna repuesta. Es increíble el grado de deterioro y deshumanización de la Seguridad Social en la atención y en la acción protectora, que es su verdadera razón de ser.

Me consta que las personas funcionarias del INSS están indignadas por la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y la impotencia que sienten al no poder atender debidamente a las personas beneficiarias.El personal funcionario no tiene la culpa, la culpa la tiene la dirección del INSS, el Ministro de la Seguridad Social y el propio Gobierno.