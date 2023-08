"El Ayuntamiento debería pensarlo antes de empuñar la piqueta destructora porque el subsuelo puede ocultar cualquier cosa, incluso el teatro de Nerón"

Menudo descubrimiento! En Roma y a poca distancia del Vaticano, han encontrado el teatro de Nerón. Parece que los gobernantes de cualquier tiempo siempre tienen fondos para sus aficiones. Yo me alegro de que se haya descubierto, más que nada por la alegría que tienen que sentir los arqueólogos desenterrando, montando y limpiando tesoros tantos años ocultos: esas raras copas de vidrio, material cerámico y demás. Es que, encontrar un teatro, por deteriorado que esté, tiene que animar a cualquiera. Los otros excavadores, o sea los que ahondaban en la tierra para construir un aparcamiento no estarán tan contentos porque se retrasará su obra, más práctica, pero menos interesante que lo que acaba de aparecer. Pero la vida es así y hay gente para la que estudiar el lugar donde Nerón deleitaba con sus recitales a parientes y amigos es más necesario que aparcar el coche. Y leyendo estaba yo la noticia en el periódico, cuando ¡zas!, algo me ha impulsado a volver unas páginas atrás a otra noticia: también en Pamplona se piensa construir otro aparcamiento subterráneo, precisamente en la zona donde resido, lo cual tiene consternada a buena parte de mis convecinos que temen el destrozo de la Plaza de la Cruz. El Ayuntamiento ha salido al paso para que los pesimistas no nos engañen, dicen que los árboles de la plaza no se van a tocar, pero dicen tantas cosas... Lo que a mi me preocupa es que en plena excavación encuentren restos arqueológicos. La calle Sangüesa está a un tiro de piedra del Fuerte del Príncipe, que vete a saber qué fue en sus tiempos. A lo mejor cavando y cavando se encuentran con una muralla, con el palacio en que Berenguela de Navarra esperaba paciente a Ricardo Corazón de León, con una biblioteca del Príncipe de Viana, o con el gimnasio donde Sancho el Fuerte se entrenaba para enfrentarse a Miramamolín. Es por eso por lo que el Ayuntamiento debería pensarlo antes de empuñar la piqueta destructora porque el subsuelo puede ocultar cualquier cosa, incluso el teatro de Nerón. ¿A que no lo esperaban los munícipes romanos? Pues eso.