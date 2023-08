Bildu y la piel de cordero

EH Bildu sigue con su estrategia de intentar ganar peso y enteros en su relación con los socialistas. Tanto en Madrid como en Navarra. Después del rédito que les han dado los cuatro años de blanqueamiento gratuito del PSOE, como para no. Primero fue Otegi el que se adelantó a anunciar su apoyo a una posible investidura de Pedro Sánchez; y luego, Laura Aznal, no descartando el "sí" de la izquierda abertzale para favorecer la llegada a la presidencia de Chivite si fuera necesario. Eso sí, para la galería apoyos sin precio ni condiciones, todo por aquello de "frenar a las derechas"... Para el que quiera creérselo. A la izquierda abertzale no le queda nada bien la piel de cordero. Se han hecho fuertes y van a por más. El mandamás Otegi ya ha dado pistas de por dónde van a ir sus peticiones si Sánchez repite presidencia: una salida para los presos de ETA y poner sobre la mesa la cuestión territorial. Pues eso. Como para creer en cheques en blanco.