Parece que estos días se vuelve a esperar con interés la llegada del cartero. Ya nadie lo hacía porque toda comunicación, incluso con amigas, la tenemos por medio de WhatsApp, como si aquel personaje que llevaba colgada del hombro una gran cartera de cuero no hubiera existido nunca. Al de ahora, que nos llena el buzón de publicidad o facturas sólo lo vemos cuando trae un certificado. ¡Pero si hasta el contrato de mi próximo libro lo he firmado tecleando en el ordenador, mientras me preguntaba qué valor legal puede tener una firma así en caso de conflicto! Hubo un tiempo en el que yo misma esperaba ilusionada el timbrazo del cartero. De niña porque participaba en un concurso de postales que prometía algunos cientos de ellas si no se rompía la cadena. Solamente recibí sesenta o setenta, pero cada una me llenaba de alegría. Años después seguía esperándolo porque me traía cartas de mi novio. Entonces ya teníamos buzón en el portal, pero el cartero llamaba al timbre: seguro que la chica está esperándola, le dijo a mi madre cuando esta le propuso dejarlas en el buzón familiar. Era atento y tras años y años repartiendo cartas conocía a todos los vecinos y sabía mucho de nuestras vidas. Cosas de tiempos pasados. Pero ahora, cuando muchos de nosotros justamente conocemos si el nuestro es hombre o mujer, me entero de que mucha gente vuelve a mirar con interés el contenido de su buzón. Son los votantes por correo, los que piensan estar ausentes el día 23 y quieren ejercer su derecho al voto. Confieso que no me he interesado en saber cómo se hace porque pienso acercarme personalmente a mi mesa electoral, pero hace unos días oí a una mujer hablar de su inquietud porque no le llegaba el correo con la documentación correspondiente. Un problema más, que nada tiene que ver con la llegada de una postal de Murcia, Orense o Ejea de los Caballeros, ni por supuesto con la carta matasellada en El Pardo que una quería leer lo antes posible.