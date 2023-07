Con Bildu no pero sí

Las futuras elecciones del 23 de julio están dejando al descubierto las miserias de la política española y navarra, el presidente Sánchez se harta de manifestar que él nunca ha mentido sino que más bien ha reflexionado o simplemente ha cambiado de opinión. No esperaba que los ciudadanos le castigaran en las pasadas elecciones por su frentismo y por sus pactos con Bildu, esta reflexión le lleva a huir de todo lo que Bildu representa, por lo menos hasta que pasen las elecciones y según el resultado volverá a mentir o a reflexionar de nuevo.

Por otro lado el PP está demostrando lo que UPN dijo, que Navarra les importaba un pito, como demuestra que haya entregado, sin contraprestación alguna al PSOE, la alcaldía de Barcelona (1,6 millones de habitantes), la de Vitoria (254.000 habitantes) y otros Ayuntamientos e instituciones vascas, sin que a nadie del PP se le ocurriera explorar algún tipo de gobierno a cambio, entre UPN y PSN en Navarra.

La señora Chivite y el señor Alzórriz andan por la política en Navarra disfrazados de lagarteranas, como si a Bildu ni lo conocieran haciéndoles objeto de su indiferencia, se aferran a los 21 votos del progresismo nacionalista, cristiano y burgués de Geroa y al comunismo trasnochado de los que solo aspiran a un puesto de trabajo con el que seguir progresando y cotizando para la pensión.

El que en Navarra crea que el PSN no va a pactar con Bildu o no sabe leer o ha perdido la memoria o no vive en Navarra. Les aseguro que una vez pasadas las elecciones generales, la señora Chivite como Sánchez reflexionará de nuevo y nos volverá a contar el cuento del señor Alzórriz, de que lo importante no es con quién sino para qué, mientras tanto procurarán no enfadar a Bildu más que lo estrictamente necesario. El detalle más significativo de guante de seda para Bildu y de hierro para UPN lo pudimos apreciar en la elección como alcaldesa de la señora Ibarrola de UPN, donde la señora Saiz se mostró falsamente indignada porque la nueva alcaldesa no le dio su pésame por la despedida que Bildu le regaló por no apoyar a Asiron, sin tener en cuenta que no fue la señora Ibarrola quien organizó la juerga - ya que los organizadores fueron sus socios de gobierno con los que ella había pactado personalmente los últimos cuatro presupuestos-. En mi opinión la alcaldesa interpretó que se trataba de una disputa intrafamiliar entre dos partidos que están gobernando juntos en Navarra, como todos hemos comprobado estos años, además de que no han ocultado que lo volverán a hacer. La señora Saiz ya debería saber la catadura moral de sus compañeros de Bildu y del mal genio que gasta el señor Asiron cuando le rompen la pelota. De todas formas, la curiosidad me lleva a preguntar a la señora Saiz si Asiron, Araiz o Aznal le llamaron para darle ánimos o para disculparse por la afrenta, dirigida por ellos mismos. Si esto no fue así con qué derecho se puede quejar de la señora Ibarrola, nueva en esta plaza. Por el bien de Pamplona, la señora Saiz debería olvidarse de los extremos políticos que nunca han servido para nada bueno y apoyar a la señora Ibarrola, pues son personas ambas muy valiosas que podrán dar muchas alegrías a los pamploneses si trabajan juntas. Pero eso depende del PSN.