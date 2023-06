"Picaresca literaria"

Supongo que muchos de nosotros hemos oído descalificaciones de los premios literarios: que están amañados y la mayor parte de las veces concedidos incluso antes de convocarse. Como he tenido suerte en ellos, los defiendo, ya que pueden abrir las puertas del futuro a personas que si no se hubieran presentado, no hubieran salido adelante en la profesión. En varias ocasiones he formado parte del jurado de premios literarios y, debo decir que nunca he percibido en ningún otro miembro un interés sospechoso por alguna de las obras presentadas. Siempre he coincidido con gente normal, que discutía y daba razones. Sin embargo, sí que he encontrado más de una vez picaresca en algunos concursantes. Recuerdo especialmente el certamen convocado por el Ayuntamiento de una localidad navarra. Entre los trabajos destacaba uno. Era un relato magnífico al que di mi voto sin titubeos y que resultó ganador. El alcalde del lugar me telefoneó días después de haber comunicado su triunfo al autor. Este no se había ajustado a las bases de la convocatoria, que exigía que la obra fuera inédita y no premiada en otros concursos. En este caso no sólo estaba publicada en Internet, sino que había ganado otro premio en algún lugar de Francia. El alcalde me manifestó su consternación, ya que con los otros premios convocados por su ayuntamiento, cartel de fiestas y fotografía había ocurrido lo mismo: ambos habían sido ya premiados en otras localidades españolas con solo la variación de fechas y lugares. Felizmente, Internet consultado a tiempo puede prevenir esta nueva picaresca. Picaresca que por cierto existe también en el mundo infantil. Una fundación cultural bilbaina ha podido detectar que entre el millar de cuentos presentados a su certamen “Cuentos para pensar”, nada menos que un veinte por cien ha sido elaborado por programas como ChatGPT. No sé cómo serán los relatos ni si la inteligencia artificial va superando a la natural, pero los niños tienen su mérito: yo no sabría hacer uso de uno de estos programas. Lo confieso.