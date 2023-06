¿Qué ha pasado, Función Pública?

Somos un grupo de 9 médicos, tenemos en común haber cumplido 65 años, tener un gran amor por nuestra profesión y habernos presentado a Medicina Familiar y Comunitaria (E.A.P. - S.E.U. - S.N.U. - Apoyo), concurso de méritos (OPE 2022 estabilización).

Fuimos admitidos a la convocatoria, a pesar de tener 65, nos computaron todos los méritos, salimos en las listas para la obtención de plaza en muy buena posición, nos hicimos el reconocimiento médico en Salud Laboral, requisito tras la propuesta de nombramiento para ocupar como funcionarios la plaza que habíamos elegido y que en convocatoria se nos había designado tras enviar la lista de elección de plaza de cada uno. Fuimos considerados aptos a todos los efectos pero, de repente, Función Pública parece haber olvidado hasta que a pesar de nuestra edad estuvimos en primera línea durante esos dos largos años de pandemia salvando vidas a los demás, arriesgando las nuestras porque atravesamos momentos donde los materiales eran mínimos, si no nulos.

Llegamos al momento del nombramiento como funcionarios en las plazas elegidas y es entonces cuando nos encontramos con la desagradable sorpresa de que estábamos excluidos en el BON n° 111 de 29 de mayo de 2023. Bueno, con palabras textuales “no se pueden nombrar por exceder la edad máxima de jubilación forzosa”. Firmado por ausencia de la directora general de Función Pública (Orden Foral 196/2019, de 18 de diciembre), la directora del Servicio de Gestión de Personal, Pilar Goñi Muro. A algunos del grupo, nuestros jefes o desde el Departamento de Personal nos lo habían anticipado, 2 ó 3 días antes, lo que iba a ocurrir. Esto es, cuanto menos, sorprendente. Los 9 médicos estamos trabajando como médicos en el Servicio Navarro de Salud. No podemos jubilarnos porque nuestra edad de jubilación forzosa es de 66 años y 4-6 meses.

Consideramos que esta situación es injusta, surrealista y esta fuera de lugar dada la actual falta de médicos y que todos nosotros aportamos copia de DNI con la inscripción a la OPE. Función Pública excluye a 9 médicos con experiencia, formación y capacidad ampliamente demostrada incluso en situaciones límite, comete el error de considerar los 65 años como la edad máxima de jubilación forzosa y de no rectificar su error sabiendo que no es así conforme a la Seguridad Social. Se nos da la opción de presentar un recurso de alzada, ya se sabe lo que esto significa: silencio administrativo de 3 meses y a los tribunales.

Nos sentimos muy tristes que haya organismos como el Colegio de Médicos de Navarra, conocedor de la injusticia que han cometido con nosotros, que no haga nada al respecto porque según su criterio “hay conflicto de intereses”. Se mantienen impasibles ante semejante injusticia, ante la discriminación por tener 65 años y ante que se nos utilice. Servimos para ser funcionarios eventuales pero no para ser funcionarios fijos. Es lamentable y un despropósito descomunal. No nos merecemos esto al final de nuestra etapa profesional.