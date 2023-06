La memoria de las víctimas frente al blanqueamiento de sus asesinos

Mantener viva la memoria significa honrar a los muertos, reconfortar a los vivos y aborrecer a los asesinos; hoy queremos recordar a los muertos y decir a sus familiares y amigos que no están solos, que no estáis solos en la intimidad de vuestro dolor, que esta jornada, política y sentimentalmente, tiene 365 días”. Casi 4.750 días después de que el presidente del Congreso de los Diputados, el socialista José Bono, pronunciase estas palabras durante la declaración del 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo, nos sentimos así. Solas. Apenas han pasado 13 años desde aquel momento en que se afirmó que “no vamos a consentir la indiferencia” hacia las víctimas. ¡Qué cosa tan indeterminada es el tiempo! Tanto en algunos casos y tan poco en otros. Según se mire y según interese, como se ha demostrado en los últimos años. Pero, por desgracia, para algunos el tiempo se detuvo por decisión arbitraria de unos asesinos. Y aunque las víctimas no dejemos de recordar ni un solo día a los que nos arrebataron, aprovechamos este 27 de junio para remarcar a todos nuestros vecinos la importancia de la memoria. De la memoria y de la verdad, porque la memoria se construye con la verdad, y ésta no se puede prostituir a conveniencia. O no se debería poder, aunque se empeñen en lo contrario.

Por suerte para todos, conviene recordar también que ETA desapareció hace casi 12 años gracias a la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado, del conjunto de la ciudadanía y de las propias víctimas con su actitud. Y no de un Gobierno, pese a que el entonces presidente se obceque en repetirlo hasta creérselo. Y aunque fuese bajo su mandato y según sus condiciones y concesiones que hoy seguimos pagando. ¿O es que alguien piensa que es casual la normalización de EH Bildu, el brazo político de la desaparecida banda?

Queremos celebrar y ensalzar este día porque, como también señaló acertadamente José Bono, “la memoria nos protege del que sería un segundo crimen, el del olvido”, al cual no estamos dispuestos. Al menos nosotras las víctimas, pero día sí y día también, vemos que muchos se empeñan en ello. En olvidar y en banalizar unos hechos mucho más cercanos que otros tan manidos a conveniencia. Porque no tienen desperdicio las recientes alabanzas del Delegado del Gobierno en Madrid a EH Bildu, que ha contribuido “a salvar miles de vida de ciudadanos apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados”. De los cientos de vidas que finiquitó y machacó el terrorismo etarra y se niegan a condenar esos buenazos parece que se olvidó el personaje en cuestión. Y esta actitud condescendiente con quienes asesinaron incluso a compañeros de partido no es sino parte del plan de blanqueamiento hacia dicho conglomerado. Porque si bien se les ha integrado en las instituciones, lo más vergonzoso es que se normalice su actividad como si no hubiese pasado nada. O como si hubiesen asumido sus culpas, reconocido sus errores, condenado aquellos actos delictivos, colaborado con la Justicia… Pero mantener viva esa memoria no interesa. Molesta. Y entorpece para alcanzar o para conservar el poder.

No es nuestra labor ni intención como Asociación la intervención política. Nuestro objetivo fundacional es el de “preservar el reconocimiento y la memoria de quienes en Navarra fueron víctimas del terrorismo de ETA” y, por extensión, de todas las víctimas. De igual manera, y dado que “rechazamos cualquier intento de blanquear la historia de la banda terrorista”, aprovechamos esta celebración del Día de las Víctimas del Terrorismo del 27 de junio para recordar y denunciar la situación que estamos viviendo. No podemos consentir que se mancille la memoria de quienes fueron víctimas de la barbarie y sinrazón etarra. No podemos consentir que la historia escrita con sangre quede diluida por las actitudes y condescendencia de algunos de nuestros mandatarios públicos. No podemos consentir que nuestra juventud crezca olvidando que durante cuatro décadas -las tres últimas del siglo XX y la primera del XXI- un grupo de fanáticos campó a sus anchas decidiendo sobre la vida de muchas personas. Y, de igual forma, no podemos consentir que se blanquee a quienes les encubrieron y ayudaron o, incluso apretaron el gatillo, hoy en las instituciones navarras, vascas y españolas. “La ambigüedad con el terror corrompe siempre”, afirmó Bono en su día en el Congreso de los Diputados.

Es labor de todos y cada uno de los ciudadanos de bien el interiorizar este mensaje y difundirlo allá donde sea necesario. Sobre todo en las generaciones que han tenido la suerte de no convivir con la barbarie. Ellos probablemente no leerán este escrito que ocuparía decenas de tuits, posts o stories, pero se les puede explicar cuando sea oportuno. Porque la historia se construye de recuerdos y en base a la memoria. Y no podemos consentir que nuestras víctimas caigan en el olvido.

Una lástima que haya caído en ese saco otra de las afirmaciones del socialista José Bono aquel 27 de junio de 2010: “Os debemos a las víctimas una proclamación de unidad, la unidad que este hemiciclo hoy evoca y significa”. Por desgracia, esa evocación de la que hablaba su señoría se esfumó en muchos menos de los 13 años que han pasado desde entonces. Pero nunca es tarde para revertir la situación. Nosotros volveremos a poner de nuestra parte para recordar a las víctimas del terrorismo este 27 de junio y por eso invitamos a toda el que quiera honrar su memoria: a las cinco de la tarde, junto a los monumentos situados en Baluarte (Pamplona) y en el Paseo del Queiles (Tudela), realizaremos una ofrenda floral y leeremos un comunicado.

Pilar Ollo Luri, Julio Vidaurre Ruiz, Mª Paz Prieto Sáenz de Tejada, José Ignacio Toca López de Torre, Luis Álvarez Atarés y María José Moral García, Junta directiva de Anvite