Servidora reconoce que aprecia la elegancia, algo que se va perdiendo a marchas forzadas. Sobre todo en los comercios, y no precisamente por culpa del empleado sino de órdenes superiores. ¿Quiere bolsa? preguntan con la mayor naturalidad, sin elegancia, como si el que envuelvan un jersey fuera un caprichoso lujo. No, si me la piensa cobrar, respondo con la misma falta de elegancia, echando mano de una bolsa de tela, regalo de uno de los puestos del mercado que llevo siempre en el bolso, porque naturalmente me pensaban cobrar los veinte céntimos estimados por el vendedor. Te quedas con las ganas de decir que es la bolsa de plástico la prohibida por la alta autoridad por aquello de que este material está destrozando tierras y mares, pero que nada se ha dicho de la de papel que ponen ahora. 308,26 era el precio de mi compra de hace unos días, y me pregunto con cierta consternación si esta cantidad no hace acreedor a lo adquirido de que le dispensen el pago de los veinte céntimos de la bolsa. Sí, ya sé que se me puede responder que a quien paga 308,26, veinte céntimos más no le harán mella, pero qué quieren, ¡lo veo tan poco elegante! Es que he conocido un tiempo en que esto no ocurría, en que te elaboraban gratuitamente un primoroso paquete si decías que era un regalo, o incluso te hacían el regalo a ti, como en la desaparecida Casa Unzu, que al comprar un pantalón metían en la bolsa unos calcetines o una corbata si se trataba de una americana de caballero. Sé que ello iba incluido en el precio, pero también la bolsa de antes, y les confieso que todavía no me han dicho en ningún comercio: como han prohibido las bolsas de plástico le rebajamos de su compra los veinte céntimos que vale. ¿A ustedes? Perdonen amigos lectores que me ponga tan pesada. Sé que he tratado varias veces este asunto, pero es que me encorajina la falta de elegancia del diálogo: “Quiere bolsa?. No, si piensa cobrármela”. Y es que en una compra de 308,26, veinte céntimos para el comercio o para mí, no parecen gran cosa. Pero da una rabia...