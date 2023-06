Saiz no escribió el nombre de Ibarrola

Sánchez es un experto en manipular hechos. Este lunes nos enteramos de que el presidente no miente, cambia de posición. Afirma que lo que ha hecho el PP en Barcelona es lo mismo que ha hecho el PSN en el Ayuntamiento de Pamplona. Nada más lejos de la realidad. El PP en Barcelona ha votado al candidato socialista. Los populares han escrito el nombre de Jaume Collboni en las papeletas, para evitar que saliera el candidato de la lista más votada, el independentista Xavier Trias. En Pamplona, presidente Sánchez, el PSN no ha hecho alcaldesa de la ciudad a la candidata de UPN, Cristina Ibarrola. En sus papeletas no escribieron su nombre. La regionalista es la nueva alcaldesa por ser la candidata de la lista más votada. Hay más. La intención del PSN era evitar que Ibarrola saliese alcaldesa. Pero no tenía alternativa, salvo que votara de alcalde a Joseba Asiron, un independentista, que es lo que el PP evitó en Barcelona.