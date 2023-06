La mayoría minoritaria del Gobierno de Pamplona

Si algo sabe Cristina Ibarrola, la recién estrenada alcaldesa de UPN, es que se puede gobernar en minoría. Lo ha hecho durante los últimos cuatro años su antecesor Enrique Maya. Ella tiene 9 ediles. Cuatro menos. La oposición criticó a Maya las limitaciones de una gestión en minoría pero Joseba Asiron (Bildu) sufrió una situación de minoría similar el último año de su legislatura cuando expulsó por diferencias a Aranzadi del equipo de gobierno. En el pasado reciente hay más antecedentes. Cuando esta circunstancia se mira en positivo se le llama diversidad. O fragmentación si lo observamos desde otro prisma.

Forma parte del ADN de Pamplona y no es exclusivo de nuestra ciudad. Los políticos abordan el arreglo de aceras, la transformación de un parque o la prestación de servicios a los ciudadanos en los ayuntamientos como si la decisión fuera ideológica. Ese probablemente es el error. Deberían afrontarlos con el convencimiento de que esto no es debatir el modelo autonómico de Navarra, dirimir si se suben los impuestos a las clases medias, defender los conciertos a la enseñanza privada o determinar si la sanidad se apoya solo en lo público. Esto no es el Gobierno de la nación.

Ni siquiera el de Navarra. Es un Ayuntamiento, el más relevante, pero la preocupación tiene que orientarse a procurar servicios a los vecinos. Si me lo permiten voy a hacer un vaticinio. Vienen por delante cuatro años en los que el equipo de UPN hará propuestas que se darán una y otra vez contra la pared del bloque opositor. Como un frontón. Y la oposición se ensañará una, dos, tres veces..., en objetivos baldíos y declarativos que no resuelven problemas como reprobar a una,dos, tres veces a concejales que a su juicio no ejercen con eficacia. Es un “dejà vu”. Ojalá en algún partido del frente opositor alguien repare que para los problemas lo que los ciudadanos precisan son soluciones. Y también en el gobierno municipal.