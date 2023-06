"La doble cara de la inflación"

El protagonismo otorgado a Nadia Calviño en la confección del programa delPartido Socialista a pesar de que no está afiliada al partido ni se presentará a las elecciones generales demuestra el interés de Pedro Sánchez en convertir la economía en uno de los ejes de la campaña ante la convicción de que podrá sacar rédito a una coyuntura favorable y a sus logros en la gestión de los defectos de la pandemia y la guerra de Putin. Con una actividad que crece a buen ritmo, aunque muestra signos de enfriamiento, en una eurozona en recesión técnica por primera vez desde mediados de 2020 y el empleo en máximos históricos, la inflación -la principal inquietud de los hogares- se ha contenido hasta situarse en mayo en el 3,2%, aunque en el caso de los alimentos aún está en un asfixiante 12%. Los avances en ese ámbito que muestran los indicadores no acaban de corresponderse con una impresión análoga por parte de las familias, salvo en el caso de la energía y los carburantes. Es cierto que los precios crecen menos, pero lo hacen respecto a un punto de partida muy alto -el de hace un año, cuando estaban desbocados-, lo que reduce ese alivio a la mínima expresión. No hay ningún alimento que bajara de precio respecto a hace un año. La verdad estadística por la que se felicita el Gobierno no coincide con el sentir ciudadano. El Ejecutivo de Sánchez destaca que España se sigue manteniendo entre los países con menos inflación de la Unión Europea, “lo que mejora la competitividad de la economía española” en palabras del Gobierno. Pero la debilidad de Alemania por el impacto de la guerra de Putin en el motor de la UE no es una buena noticia para España al ser un mercado clave para las exportaciones nacionales y por la masiva llegada de turistas procedentes de él. Con un 0,5% de crecimiento entre enero y marzo, la actividad en nuestro país muestra signos de pujanza, pero una eventual persistencia de la recesión en su entorno le afectaría inevitablemente.