Asiron ya no sonríe tanto

La que se extendió del 28 al 29 de mayo últimos fue una noche de vino –o cervezas– y rosas para Euskal Herria Bildu. “¡Vuelve Asiron! ¡Vuelve Asiron!”, gritaban los congregados en el Zentral. Menudo fiestón, con los primeros espadas de la coalición sobre el escenario. Venidos arriba y, en el piso más alto de todos, el aspirante a la alcaldía de Pamplona como máximo exponente del éxito abertzale. Asiron compareció ante los medios de comunicación unos pocos días después: muy colega, todavía muy satisfecho por los resultados electorales y aún tan ufano que no parecía tomarse en serio las vías alternativas para ostentar la vara de mando que iban brotando con diverso grado de ímpetu dentro del autodenominado bloque “progresista”. ¿Elma Saiz, del PSN? Una broma. ¿Koldo Martínez, de Geroa Bai? Otra. Pero han ido apagándose las jornadas en el calendario, queda ya menos de una semana para la constitución de los ayuntamientos y Asiron volvió a hablar este lunes ante los micrófonos. Junto a sus concejales, ya no hubo sonrisas: no quiere que el PSN le vete, quiere un gobierno municipal a cuatro y no quiere segundas, ni terceras, ni cuartas vías al gran sillón. Con los nudos todavía sin desatar, a la izquierda abertzale se le ha puesto rígido el gesto e incluso en redes sociales se atreven a subírsele a las barbas afines a Geroa Bai, achacándole que, si gobierna la derecha, será por su insolidaridad. En plena cuenta atrás, Bildu tiene prisa. Imaginen que los ¡vuelve Asiron! del Zentral significaran al final que vuelve a quedarse sin la alcaldía.