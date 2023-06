"¿Y ahora, qué?"

El recuento de votos se hizo enseguida, pero como ya pronosticó Ramón en su viñeta de hace unos días, muchos de los votantes todavía no saben a quién han votado, porque tal como van las cosas, a saber a qué partido van a beneficiar las papeletas blanca y rosa que el domingo pasado introdujeron en las urnas del colegio electoral. Los políticos, salvo alguno claramente fracasado, parecían contentos. Convencidos de haber ganado o al menos mejorado desde los comicios anteriores y, puestos en lo peor, ponerse en lo mejor, o sea saberse la llave que decidirá qué partido gobernará en su Comunidad Autónoma. Y es que puede ocurrir que quien apenas ha sacado uno o dos concejales o senadores, tenga poder para hacerlo. Pero la democracia es así. Sorprendente a veces. El sobresalto nos llegó enseguida, antes incluso de saber a quien hemos dado realmente nuestro voto, como decía Ramón. Al menos a mí me sorprendió que el presidente del Gobierno convocara elecciones para el mes de julio. Hay quien dice que no pudo dormir al barruntar, según se iban conociendo los resultados, el descalabro de su partido, pero también quien se malicia que lo tenía muy pensado. Los demás, los de a pie, que ya respirábamos creyendo que terminada la campaña tendríamos un periódico normal, sin fotos ni entrevistas a los candidatos, hemos fruncido el entrecejo. ¡Vuelta a empezar! Pero enseguida me he avergonzado, ya que los verdaderamente dignos de lástima son los candidatos: más mítines, más caricias a niños y sonrisas a ancianos, más absurdos bailes y morderse la lengua para no decir algo indebido... No los envidio, como tampoco envidio a los ganadores ¡qué gran responsabilidad cae sobre ellos! ¿Podrán cumplir lo que en campaña tan alegremente prometieron? Por mi parte, y como siempre tras unas elecciones, deseo que lo hagan bien , que no defrauden a quienes les han dado su confianza y piensen en el bien de todos antes que en el suyo propio. Es difícil, claro, pero esperemos que lo hayan pensado antes de dar el paso.