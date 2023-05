Pues sí, los mayores nos sentimos discriminados y totalmente olvidados por los políticos que andan ahora en busca de votos para gobernarnos. Los hay, que ni siquiera se han dado cuenta de que existimos. Ganas de llorar me han dado al percatarme de todo lo que voy a perderme por ser octogenaria. Para empezar, como no volveré a tener dieciocho años, no recibiré el regalo de 20.000 euros el día de mi cumpleaños, ¡con la ilusión que me haría...! Por otra parte, la ministra Yolanda Díaz también nos da una buena pedrada. Como a la edad de servidora, y salvo alguna rara excepción, no se suelen tener niños, nos ha dejado sin ayuda alguna mientras vamos al cine, a la peluquería o al cumpleaños de una amiga, a lo que sin duda tenemos tanto derecho como las madres jóvenes, con lo bien que nos vendría que mientras ejercemos ese merecido derecho a la cultura y al ocio, nos mandaran a casa el personal oportuno que se hiciera cargo de la plancha, lavado de cortinas y preparación de unas croquetas para la cena. Pero nada. Como si no existiéramos. Y todavía me parece peor que nos ignoren en la cuestión viajera. Que estén dispuestos a hacer un descuento del 90% en trenes y autobuses estatales a los jovencitos, dejando con un palmo de narices a sus abuelos, o sea a mí misma, que por esta causa puedo quedarme sin ver el Belén de Salcillo, las casas colgadas de Cuenca, el castillo de Coca y los Ojos del Guadiana. Los aspirantes al Gobierno lo han pensado rematadamente mal. No parecen darse cuenta de que viven en un país de viejos. Que cada vez somos más, y menos los jóvenes, y aunque sólo piensen en ellos, también nosotros votamos, y nuestro voto vale lo mismo que el de los que no han cumplido los treinta y también, aunque les parezca mentira, que el de los que se estrenan como votantes. Y no crean que una no se alegra de que a sus nietos se les abra tan halagüeño porvenir, solo se pregunta de dónde saldrá el dinero para tamaña generosidad y si como ocurre siempre, tal prodigalidad no quedará en agua de borrajas cuando el partido que tanto prometió, llegue al poder.