Soy una mujer de 84 años, que el jueves 11 de mayo del 2023 a las 11:45 h me tropecé y me caí en la calle Tajonar a la altura de los Edificios Inteligentes. Inmediatamente se acercaron tres mujeres y un hombre que con todo cariño y eficacia me atendieron. Llamaron al 112 y permanecieron conmigo hasta que llegó la ambulancia.

También apareció un joven que paró su furgoneta y se ofreció para llevarme a urgencias. Una pareja de policías municipales muy amables también permanecieron a mi lado. Finalmente llegó la ambulancia y bajaron tres sanitarios que me atendieron con toda delicadeza y profesionalidad. Hay mucha gente muy buena en Pamplona y ese día lo constaté.

Siento no poder dar las gracias personalmente a los que se acercaron y permanecieron a mi lado. Por eso quiero decirles: muchísimas gracias a cada uno de todo corazón.