El PSN mira para otro lado con las listas de Bildu

COVITE ha iluminado al elefante que el PSOE no quiere ver en la habitación. El informe de la asociación de víctimas del terrorismo ha puesto luz a la realidad escondida, que EhBildu ha incluido en sus listas del País Vasco y Navarra a 44 candidatos condenados por su relación con ETA , siete de ellos por delitos de sangre. Un latigazo para las conciencias que, para espanto de la mayoría, ha dejado fríos a los responsables del PSN

Bildu y su pasado. Este debate ha eclipsado al resto en el arranque de la campaña electoral. No puede sorprender nada que Bildu tenga a exetarras en sus listas para todo el que tenga memoria. Es su pasado reciente, ese del que se quieren desembarazar en su imagen pública, pero del que tampoco se atreven a renegar y les estalla en la cara.

Para muestra un botón bien cercano.

Se han cumplido hace unos días los 25 años del asesinato por ETA de Tomás Caballero , portavoz regionalista en el ayuntamiento de Pamplona . Y todavía hoy Bildu ha sido incapaz de sumarse al texto conjunto del resto de las fuerzas políticas de Pamplona en las que se le rendía homenaje y se recordaba que fue asesinado “por la banda terrorista ETA”. Estamos en 2023 y Bildu sigue siendo incapaz de reconocer algo tan obvio como ver en ETA una banda terrorista. Una brecha ética y moral sin cerrar que lo dice todo.

La dignidad en el dolor. En cambio, destacar la dignidad de los dos hijos de Caballero, Tomás y Javier, que hablaron en el homenaje a su padre. Sin una sola sombra de rencor. En cambio, destacar la dignidad de los dos hijos de Caballero, Tomás y Javier, que hablaron en el homenaje a su padre. Sin una sola sombra de rencor. Javier Caballero destacaba el valor de que el busto de su padre recién colocado en el zaguán consistorial se ubique junto a la placa que recuerda a los concejales asesinados por el bando franquista en la guerra civil. Dos barbaries separadas por decenas de años, pero igualmente rechazables, vino a decir ante los ediles actuales, con Joseba Asiron en primera fila. Un ejemplo a la cara ante quien usan muy distintas varas de medir ante los asesinatos.

La tibieza del Gobierno foral. Pero si no debiera sorprender Bildu, lo que no tiene nombre es la tibieza de la reacción política del Gobierno de Navarra y del PSN. El vicepresidente Pero si no debiera sorprender Bildu, lo que no tiene nombre es la tibieza de la reacción política del Gobierno de Navarra y del PSN. El vicepresidente Javier Remírez , de nuevo portavoz del Ejecutivo, se quedó tan tranquilo cuando lo único que atinó a señalar el miércoles respecto a los ex-etarras en las listas de Bildu es que “la ley lo permite”. Pues claro que lo ha permitido, aunque la Fiscalía va a revisar si es correcta. Pero vaya salida por la tangente gélida y con total falta de empatía para con las víctimas del terrorismo. Ese no es el debate.

Claro que el que ETA dejara de matar y que hoy Bildu participe de las instituciones es un triunfo de la democracia. Evidente. De la democracia y de los que arriesgaron sus vidas por ella. Es mucho mejor así para todos. Pero la cuestión hoy es si es lícito, ético, moral, que un partido como el PSOE/PSN pacte con Bildu con el único objetivo de llegar al poder y sin importarle lo más mínimo este pasado cercano, evidente, que en modo alguno está superado.

Oportunidad perdida. La presidenta La presidenta María Chivite , un día más tarde, en una conferencia pública en Madrid, con toda la prensa nacional delante, tenía una oportunidad de oro para marcar distancias. Para decir lo que hasta hace cuatro años sostenía en público, y con mucho valor, cuando estaba en la oposición. Para decir lo que piensa. Pero no lo hizo.

Volvió a recordar que “es legal” y añadió al final un tímido “No me gusta”. ¿Tan sólo no le gusta? ¿No le pide el cuerpo decir que es repugnante, que genera además un dolor añadido a las víctimas, que es un camino que Bildu debiera tener resuelto y que política y éticamente es totalmente rechazable? Que hasta el PNV haya sido mucho más sensible en público que el PSN clama al cielo.

Esclavos de sus actos. Este debate marca lo que sucede cuando uno decide atarse políticamente a Bildu. Que los líderes del Este debate marca lo que sucede cuando uno decide atarse políticamente a Bildu. Que los líderes del PSN se sienten tan prisioneros de sus propios actos que son incapaces incluso de hablar desde la dignidad por miedo a ofender a sus socios. Que se ven arrastrados por sus contradicciones.

Porque resulta evidente que no molestar a Bildu, al que ellos solitos han elegido como socio para asegurarse el poder en Navarra, es lo que ata hoy lenguas y conciencias. Viene bien recordarlo en plena campaña electoral.