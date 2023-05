¿Votar a este PSN es moralmente aceptable?

ETA, por si el lector no lo recuerda, desde el año 1968 hasta su disolución en 2018 realizó 3.500 atentados, con 864 asesinados y 7.000 heridos, la mayoría de ellos en la época democrática. Estos asesinados representan 12 veces más de las personas ajusticiadas por el régimen franquista desde el año 1952 a su muerte en 1975 -según revistaaportes.com-.

Con ese bagaje a sus espaldas, el gobierno sanchista y el PSN de la señora Chivite llevan cuatro años intentando blanquear totalmente a Bildu por intereses partidistas y con el único fin de poder seguir contando con su colaboración en España y Navarra. No puedo imaginarme que las personas que votaron al PSN en Navarra, pensaran ni por lo más remoto que su voto se pudiera usar para remozar a Bildu y que se convirtiera en su socio fundamental, para desmantelar la economía, el desarrollo y la identidad de la Comunidad Foral, en la obsesión, nunca desmentida, de convertirnos en vascos.

La presencia de 44 etarras en las listas de Bildu, cuando aún no han pasado ni 11 años desde el cese de la violencia de ETA, no ha producido el lógico rechazo en el PSN y PSOE, sino más bien ha sido al revés, se han puesto de acuerdo para que el asunto se diluya esperando que pase lo más rápidamente posible, hasta después de las elecciones. La señora Chivite y el señor Remírez pretenden quitar importancia al asunto, argumentan que ETA es el pasado, que es un triunfo de la democracia y que tenemos que mirar hacia el futuro. Solo les faltó agradecer a Bildu por no haber incluido en sus listas a los autores y colaboradores de los 12 socialistas asesinados por ETA, cuyas familias y amigos seguramente no coincidirán con el entreguismo y la comprensión del PSN.

Estas declaraciones de buenismo y de que aquí no pasa nada son insultantes para todos los navarros que no votan a Bildu y más aún para los votantes socialistas que seguramente no piensan como ellos, y si tienen corazón se arrepentirán de que sus votos sirvan para complacer y reforzar a Bildu en Navarra.

El PSN y la señora Chivite confunden de forma interesada para seguir en la poltrona con los votos de Bildu lo moralmente aceptable con la que permite la legalidad vigente. Por lo tanto, me cuesta creer que los votantes socialistas no tengan más empatía, más cariño y solidaridad con las víctimas y más principios morales que los políticos a los que votan en Navarra y en España.

La señora Chivite ya nos mintió y engañó a todos en las elecciones anteriores, incumpliendo su promesa de no apoyarse en los que defienden a los asesinos, ahora estos dan un paso más y los llevan en sus listas y los socialistas lo defienden. Por lo tanto hablar de la falta de moralidad y de compromiso del PSN no es una cuestión baladí, muchos navarros necesitamos que el votante socialista recapacite ante esta humillación y ante el futuro que les espera a sus hijos y nietos, que serán discriminados por no conocer el vasco en el acceso a la Administración y que vivirán en una Navarra estancada económicamente, bajo la batuta del PSN y de Bildu y no basen su voto en lo que pasó hace más de 40 años, lo cual no debe olvidarse y hay que tenerlo siempre en la memoria. Pero en este momento Navarra los necesita.