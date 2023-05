Cuando un profesor dice a sus alumnos que han de leer un libro, suele haber diferentes reacciones: los aficionados a la lectura se alegran. No hace falta que los animen, ya que leen siempre que pueden. Otros piensan que leer no puede ser peor que estudiar, y los que sólo ven aburrimiento en un libro sienten como si les cayera una losa encima. Como en todos los colegios suelo conocer a niños en estas tres situaciones, en mi último encuentro con los alumnos de 4º del Vázquez de Mella me pregunté si también los tenían allí, porque lo cierto es que eran unos lectores excepcionales. Todos habían leído con gusto mis libros y, tras conocerlos sé que les ocurre lo mismo con los de cualquier autor, ya que leen con gusto, disfrutan leyendo y ninguno de ellos parecía hacerlo solo por obligación. Se habían fijado en detalles en los que solo un atento lector repara, preguntaban si alguna duda les había quedado, les interesaba el proceso de creación de una historia y todos leían varios libros del autor recomendado, que en este caso era yo. Me encantó que uno de ellos me pidiera que le recomendara un libro mío que no tuvieran en su biblioteca porque se había quedado con ganas de leer más, y también que una profesora me dijera que era muy normal que se recomendaran libros unos a otros. Y es que, que un niño de diez años aconseje a su compañero leer algo que a él le ha gustado, es sin duda la mejor manera de acercarlo a la lectura. Estos chicos están haciendo algo que leí a la entrada de la biblioteca de un colegio aragonés y me gustó mucho: “Si el libro que has leído te ha gustado, recomiéndaselo a tus amigos”. ¿Es el 4º de Vázquez de Mella un curso especial?. Cuando llegué estaban en el recreo, corriendo en sus juegos de aquí para allá. No parecían distintos a otros niños. A lo mejor sólo el gusto por la lectura los hacía especiales. Chicos y chicas a quienes me mereció la pena conocer, ya que disfruté verdaderamente con ellos.