"Esparza no será presidente"

Hace tiempo que desde el Partido Socialista se respira tranquilidad y hasta seguridad: “El PSN va a ganar las elecciones en Navarra”. Lo repiten una y otra vez. O de otra manera: “Esparza no va a presidir Navarra”. Y aunque UPN lleva 30 años ganando elecciones, los socialistas no van muy desencaminados. Porque las papeletas de Geroa Bai, Bildu o Contigo Navarra suman también a favor de María Chivite. El PSN, después de décadas de castigo y ostracismo, han encontrado la fórmula para ser bisagra y tener la llave de la puerta al mismo tiempo. Sin tener más votos ni más representación en las instituciones. Ha bastado con traspasar una línea roja, prohibida hasta la pasada legislatura, pactar con los herederos de Batasuna. Y de esto, Sánchez, cuando viene a Pamplona en el Falcon a anunciar que va a hacer lo que no ha hecho en cinco años, no se acuerda. Y Chivite, tampoco.