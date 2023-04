Elma Saiz: Yo sigo

Allá por los años 70 del siglo pasado, aparecía en las pantallas de televisión un personaje que se hizo famoso con una frase tan corta como simple: “Yo sigo”. Se hacía llamar Felipito Takatún, pero su nombre verdadero era Joe Rígoli. A la consejera de Economía y portavoz del Gobierno foral, Elma Saiz, probablemente no le suene ni el nombre del cómico ni su “yo sigo”. Pero, como Rígoli, dice que de momento sigue, mientras da cuenta del cese de tres cargos del gobierno que se presentan en listas municipales. Y anuncia que “más pronto que tarde” dejará la consejería para meterse en el papel de candidata socialista al Ayuntamiento de Pamplona. Faltaría más. Esto se llama aprovechar el tiempo electoral antes de desaparecer del escaparate gubernamental. Pero lo que no ha hecho en casi cuatro años de consejera de Economía, no lo va a hacer en quince días. Los electores son más listos de lo que algunos políticos creen.