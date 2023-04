Desde que se fundó Osasuna en 1.920, muchas generaciones hemos pasado por la historia de Osasuna . Nos ha tocado sufrir mucho. Pero como “Osasuna nunca se rinde” también hemos tenido grandes alegrías. Nunca hubiese imaginado llegar a una final de Copa del Rey, y lo conseguimos en 2005 contra el Betis aunque no se ganó. Luego vinieron tiempos difíciles de índole judicial, económico y deportivo. En 2014, a los navarros no nos unía ni Osasuna, pues unos apostaron para que desapareciera y otros (PSN, UPN y PP) apoyaron una Ley Foral 26/2014 de 2 de diciembre por la que se aprobaba la reestructuración de la deuda de Osasuna con la Hacienda Foral y, por consiguiente, la supervivencia del club. Sin embargo, después de 9 años estamos en Primera, siendo la entidad que más emoción despierta entre los navarros, habiendo liquidado la deuda.

En cuanto a lo económico y deportivo, algo habrá tenido que ver, por su buen hacer, la actual directiva de Luis Sabalza . Han sabido rodearse de una buena Dirección Deportiva y con unos chavales que lo dan todo en cada partido. No se les puede pedir más. Y a día de hoy, hemos conseguido jugar el 6 de mayo una nueva final de la Copa. Disfrutaremos con ilusión estos días previos, de Sevilla, del partido y si traemos el triunfo a Navarra mejor que mejor. No puedo pasar por alto a esta gran afición que tenemos, animando a los jugadores y llevándolos en volandas hacia la victoria. Hoy no toca, pero de Sabadell nos acordamos todavía (Memoria Histórica). Como decía David Beriáin (periodista artajonés asesinado en 2021), “el único orgullo y el único perdón posible es el dejárselo todo en el campo hasta el último momento, porque valoramos el sacrificio, la humildad y la honestidad en el trabajo. Aquí honramos nuestro pasado”.