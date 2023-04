"Hoy jueves santo"

A la vez que los puestos de palmas para la procesión del Domingo de Ramos, se organiza la Operación Salida, en la que miles de coches toman las carreteras para pasar unos días en la playa, la montaña o en cualquier ciudad que se tiene interés en conocer. La gente tiene tal deseo de viajar que incluso los hay que disponiendo sólo de tres o cuatro días de fiesta invierten uno en la ida y otro en la vuelta para bañarse en el Mediterráneo o ver las procesiones malagueñas. Y observando ese trajín de desplazamientos, los que no salimos nos prometemos unos felices días de paz y tranquilidad en nuestra ciudad, que cualquiera imaginaría desierta tras ver a tanto ciudadano abandonándola. Pero no. Somos tantos que todavía quedan aquí para manifestarse los cazadores con sus perros, los saboreadores de pinchos, los seguidores del ciclismo por Tierra Estella y los que acudimos a las funciones religiosas de estos días, porque pese al éxodo vacacional las iglesias siguen concurridas, mientras las pastelerías aferradas a lo tradicional, exponen en las vitrinas tentadoras torrijas, que es lo que desde antaño se saborea el día de Jueves Santo, o sea hoy. La torrija, postre casero de estas fechas sigue siendo manjar muy apreciado. Se vende pan especial para elaborarlas en casa o se pueden adquirir ya hechas. A precio de oro, según dicen. En casa seguimos haciéndolas en cualquier fecha y a la manera más tradicional, o sea para aprovechar el pan sobrante, pero no faltan en la mesa en Jueves Santo, ¡faltaría más!. Las torrijas hoy, como los huesos de santo por Todos los Santos, el turrón en Navidad, el rosco de Reyes y los de San Blas, se han enseñoreado de nuestros hogares, porque somos de buen yantar y todo lo importante del calendario lo festejamos en torno a la mesa. Pero sería bueno que todo esto no nos haga olvidar a los cristianos que un día como hoy, también el Hijo de Dios se sentó frente a una mesa, y junto a ella y porque mucho nos ama, decidió quedarse con nosotros para siempre.