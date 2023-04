No es el muro de Hika, en el que se impuso el miércoles en la Vuelta al País Vasco el ganador del Tour, Vingegaard; ni The Wall, uno de los discos más emblemáticos de los míticos Pink Floyd y de la historia del rock; ni el infranqueable muro rojillo, encarnado en la pareja David García-Aridane; ni la inmensa muralla de hielo de Juego de Tronos, que separa los Siete Reinos de las tierras salvajes. El muro es la portavoz del Gobierno foral y candidata socialista al Ayuntamiento de Pamplona: Elma Saiz. Especializada, por muy paradójico que parezca, en no comunicar, en no dar la información que se le pide, sino la que quiere colocar. Contestaciones vacuas, generalidades y tópicos. Cero concreción. Es como darse contra una pared de hormigón armado. Es la portavoz de un gobierno que presume de transparencia y que no parece tomarse en serio ni su labor informadora ni la de los periodistas. ¿Tan difícil es conocer la posición del Ejecutivo foral sobre la ubicación de la fábrica de baterías? La transparencia no se alardea, se practica.