La última foto

Han tenido que pasar casi cuatro años para que los 50 parlamentarios forales muestren una cara desconocida para el gran público. Todos posaron amigablemente, sonrientes, como si nada, en una foto de familia. Satisfechos por los deberes cumplidos. Como si no se hubieran despellejado en uno y mil debates, o no se hubiesen llamado trileros, manipuladores y mentirosos. Así son los políticos. Sus palabras desde la tribuna, sus declaraciones y sus comportamientos logran crispar en muchos momentos de la legislatura a los ciudadanos, cuando ellos minutos después se encuentran en la barra de la cafetería de la Cámara foral tomando un cortado, confraternizando. El lunes, se apagan las luces y se baja la persiana. Hasta después de las elecciones para algunos y hasta siempre para otros. El presidente, en la despedida, fue magnánimo en sus menciones. Algunos de ellos, bastantes, no han hecho méritos para repetir.