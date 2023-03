Por más que nuestros gobernantes se esmeren en explicar cómo haciendo diestramente la compra, no es para tanto el alza de los precios, los ciudadanos no nos convencemos. Los alimentos están por las nubes, y ya son muchas las familias, que habiendo renunciado a la calidad, empiezan a resignarse también a la cantidad, ya que su economía no da para más. Si, ya sé que cien años son muchos. Esos son los que hace que en Tafalla se representó “Noche de Reyes” a beneficio del Santo Hospital. Aunque cada vez son más las personas que a esa edad llegan, no sé si allí quedará alguien que recuerde el evento, pero de eso se encarga El Diario del Recuerdo. Por él hemos sabido que en tal ocasión se recaudaron 695 pesetas, lo que vendría a ser alrededor de cuatro euros, la moneda que hoy tenemos. Vaya miseria, pensé con mi mente del siglo XXI. Pero resulta que tal miseria dio mucho de sí: 6 sábanas confeccionadas, 42 varas de tela de sábana, 18 sillas, amén de pasteles y Jerez. Además se sufragaron los gastos de la función: luz, billetaje, empleados del teatro, carbón, programas, música, anís para los músicos, autores e impuestos. ¿No parece un auténtico milagro? Milagro, sí, incluso comparándolo con 25 años más tarde, cuando los huevos se vendía a 16 pesetas la docena, el besugo a 8 el kilo, los cardos a 3,50, los higos a 10 y los plátanos a 6,50. Seguro que ya en 1948 el Santo Hospital no hubiera recibido tanto fruto de aquellas 695 pesetas que les dio la obra de Shakespeare. Es por eso por lo que no paro de dar vueltas a una idea que ronda mi cabeza: no sé comprar. Si en 1923 se pudo adquirir con el equivalente a cuatro euros, todo lo que el Diario del recuerdo nos dice, es que servidora no sabe administrar sus escasos bienes. O eso, o el espíritu de la ministra Calviño acompañó hace cien años a los tafalleses en el momento de la compra y los asesoró sabiamente para hacer las adquisiciones aprovechando ofertas y productos de temporada, que es como ella ha notado la bajada de los precios.