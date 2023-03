Barras de quita y pon

Fin del experimento. Han bastado unos Sanfermines para constatar que la idea del Ayuntamiento de Pamplona de instalar diez barras en la Plaza del Castillo no tenía encaje. Se acabó. Resultaron polémicas desde antes de su instalación, provocaron las quejas de vecinos, malos olores y suciedad. Lo que todo el mundo ya intuía. El equipo municipal ha tomado la decisión ahora, después de los contactos mantenidos con quienes viven en la zona. El tiempo lo cura todo y las elecciones más. Porque después de la última mesa general de los Sanfermines, el alcalde Maya y la concejal de cultura todavía consideraban que las sesiones de DJ y las barras habían sido un éxito. Va a ser que el pack completo no. Ahora se llevan al pinchadiscos, sin barras, a los Fueros. Y los conciertos se mueven a la Plaza del Castillo. La experiencia no fue como se esperaba. Y los cambios no hacen sino confirmarlo.