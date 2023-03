Hace unos años era pregunta habitual en algunas entrevistas: ¿qué te llevarías a una isla desierta? A mí me la hicieron en una ocasión y el entrevistador se sorprendió cuando respondí que el periódico. Lo echaría en falta en mi isla desierta, sí señor, ya que desde niña solía acompañar mi desayuno, aunque no fuera mucho lo que de él leía en una época en que ni siquiera teníamos TV y por tanto en el periódico no venía la programación. Pero por San Fermín me enteraba del recorrido de los gigantes y por Navidad del de la cabalgata de reyes. Piqué un año el día de los Inocentes y acudí al jardín del arcedianato que estaba en obras, porque el Diario decía que en ellas se había encontrado una antiquísima galería en la que todavía podían verse restos de las teas que un día la iluminaron. Ante semejante noticia, ¿cómo no iba a correr para verlo? El Diario de Navarra acaba de cumplir 120 años, edad que merece celebrarse. Durante todo este tiempo se ha colado en nuestras casas trayéndonos buenas y malas noticias de las que me enteraba muy de mañana al inclinarme hacia el suelo para recogerlo, ya que hubo un tiempo en que el repartidor nos lo metía por debajo de la puerta. Recuerdo cómo me sobrecogió un día el titular de la primera página: Kennedy asesinado ante 250.000 personas. Tuve que frotarme los ojos para convencerme de que estaba despierta. Por el mismo Diario supe que Juan XXIII, a sus ochenta años había convocado un Concilio; que en Pamplona tendríamos Universidad y que habían robado los esmaltes del retablo de San Miguel de Aralar. Ahora, con tantas cadenas de TV las noticias nos llegan a cualquier hora del día, pero siempre las repasamos frente al Diario. Felicidades Diario de Navarra por tu longeva edad. Te echaría en falta en mi isla desierta, porque si ya noto su falta en Navidad y Año Nuevo que no lo tengo, ¿cómo podría vivir sin las noticias nacionales y extranjeras? ¿cómo sin la tira de Oroz?