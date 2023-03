Árbitro y VAR, tal para cual

Don Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros: pues sí, aunque no le guste, les persigue una falta de profesionalidad galopante. Y si no, cómo calificaría la actitud de 'sostenella y no enmendalla', con el fuera de juego pitado a Chimy Ávila. Cómo describiría la línea trazada por González González desde el VAR. Si el jugador rojillo estaba en posición ilegal, por qué no ha enviado una captura con las líneas bien trazadas. Y cómo adjetivaría Medina Cantalejo el festival que Iglesias Villanueva ofreció en Mestalla, con dos rojas a Herrera y Oroz, que el VAR no tuvo más remedio que rectificar. Un desastre, cero transparencia y nulo encaje. Para ser creíbles, tienen que ganárselo, reconocer errores y poner remedio. Y un poco más de humildad, que Osasuna lo ha sido a pesar de ser flagrantemente perjudicado. Y ojo, señores árbitros, no les vaya a salpicar el caso Negreira.