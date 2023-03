La inacción de la Administración navarra, una vez más

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas a la dirección de los centros públicos de Navarra nos encontramos, una vez más, con unos datos que nos muestran que el interés del profesorado por implicarse en la gestión de los centros es mínimo, como se ha manifestado a lo largo de las últimas décadas. De 140 centros que tenían que nombrar a su equipo directivo, solamente en 36 se han presentado candidaturas y en todos ellos, menos uno, una sola persona.

¿Cómo es posible que solamente en un 25% de los centros haya personas dispuestas a elaborar un proyecto, rodearse de un equipo directivo y dar estabilidad y continuidad al trabajo que se realiza?

La respuesta es sencilla: no compensa o la compensación es mínima en relación al trabajo y responsabilidad que representa. Y ante esta realidad, ¿qué hace la administración educativa? En primer lugar, en la reunión de comienzo de curso con las direcciones resalta la importancia de las direcciones y su influencia en el progreso del centro, en las relaciones con las familias, etc, y después nada de nada. Algunas personas pueden pensar que esta situación puede generar un gran problema a la administración, pero nada más lejos de la realidad. Todas las leyes educativas contemplan que, en el caso de no haber candidatos/as, la administración nombrará a una persona como director/a por el mismo periodo de tiempo que si hubiera sido candidato/a. Asunto solucionado y a otra cosa.

Todos los partidos políticos, sindicatos y Departamento de Educación no han tenido, tienen ni tendrán entre sus prioridades tomar una serie de medidas tendentes a hacer más atractiva la presentación del profesorado a dirigir un centro educativo. Por tanto, las personas que sean nombradas con carácter forzoso saben que , con el apoyo del claustro, deben asumir su tarea con una actitud positiva ya que ello redundará en beneficio de toda la comunidad educativa. Sólo esta les reconocerá su trabajo y dedicación , y no siempre, pero les quedará la satisfacción de haberlo intentado. Una vez nombrados, el centro necesita que sean directores/as , no que estén de directores/as.

Mientras tanto, los políticos, ajenos a todo ello, seguirán diciendo bonitas palabras vacías de contenido alguno. Y así un año, otro, otro...