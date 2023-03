A los profesionales de la sanidad pública

La noche de Reyes de este 2023, mi marido tuvo un accidente que le llevó a permanecer 42 días en la UCI del hospital de Navarra, box nº 5, y 8 días en la 5ª planta. Han sido momentos muy duros en los que incluso llegamos a temer por su vida. Desde esta líneas queremos agradecer a todo el personal que ha estado ayudando para su recuperación, empezando por los miembros del 112 por su rápida respuesta a nuestra llamada, que fue vital, así como a los bomberos que también tuvieron que acudir para poder realizar el traslado.

Gracias a todo el personal de la UCI por su exquisito trato en todos estos días, por su sensibilidad en los momentos más duros en los que jamás faltaban palabras de ánimo para todos nosotros. No queremos olvidarnos de nadie porque todos son increíbles, por ello no vamos a poner nombres porque sería imperdonable olvidarnos de alguien, desde el personal de limpieza, auxiliares, celadores, enfermeras y enfermeros y doctores y doctoras. En definitiva, gracias a estos grandes profesionales que nos pueden atender en nuestro sistema de sanidad pública. Jamás olvidaremos los días vividos con todos ellos y no tenemos palabras suficientes para agradecer su trabajo. Desde lo más profundo de nuestro corazón, muchas gracias.