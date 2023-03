El mundo está hecho un lío. El recuerdo que tengo de la Pamplona de mi infancia es el de un lugar lluvioso a más no poder. Sin embargo, ahora apenas llueve, falta agua en los pantanos y sin embargo sobra en lugares donde antes no llovía. ¿Y que decir de la nieve, de aquellos inviernos que todo lo cubrían de blanco cuando las chicas nos sentíamos martirizadas por los chicos, que nos aguardaban al salir de clase, bien provistos de bolas de nieve que lanzaban sobre nosotras? A veces ni siquiera eran compañeros, simplemente pasaban por allí y se divertían a nuestra costa. Pero ahora nieva tan poco que tal vez ni siquiera hay suficiente materia prima para formar las bolas. Estos días parecen diferentes. Ha nevado en el norte y en la televisión hemos podido ver pueblos cubiertos de nieve. Incluso Pamplona se ha vestido de novia en un par de ocasiones, y el lunes nos sorprendió con unos copos helados que cubrían los coches y las ramas de los árboles. “Por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres será año de nieves”, dice el refrán. Y como por San Blas no vi cigüeña alguna, pensé que efectivamente este sería año de nieves, cosa que no me alegró, lo que hace que me sienta vieja. Sobre todo cuando la cajera del supermercado me dijo que ojalá siguiera nevando porque a ella le encanta la nieve. Esto ocurre cuando se es joven. A los mayores mas bien nos asusta por el miedo a una caída, y es que a mi edad, un resbalón te puede desgraciar una cadera y eso no tiene ninguna gracia. Pero como decía, el mundo está hecho un lío y ya no se puede creer ni en la sabiduría del refranero, porque me he enterado de que aunque no las viera el mes pasado, las cigüeñas andan por aquí, ya que hace años que no se van. No emigran a lugares cálidos para regresar por San Blas. Parece que se han acostumbrado a nuestro clima, o bien éste ha cambiado y se encuentran tan bien entre nosotros que, para qué volar cientos de kilómetros en busca de lo que ya tienen. Sería de tontas, ¿no?