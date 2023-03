"Corrupción que no cesa"

El denominado caso Mediador , una red de extorsión a empresarios bajo la promesa de conseguir subvenciones, contratos o favores administrativos, ha vuelto a ensombrecer la política y las instituciones con una trama de corrupción. La instrucción abierta en un juzgado de Tenerife podría limitarse a hechos producidos en o en relación a Canarias. Pero tanto su obscena gravedad -turbios manejos presuntamente delictivos y pagos en marisquerías y servicios de prostitución, aparte de mordidas en metálico- como la eventualidad de que se ramificasen hacia otras zonas del país sitúa el escándalo entre los asuntos que el partido de Pedro Sánchez no debería sacudirse dándoselas de ejemplar frente al historial de otros grupos. El asunto podría reducirse a un escándalo sin excesivos costes para el erario que sería llamativo por retratar el comportamiento de cargos públicos y emprendedores locales tentados por bordear las normas en un bochornoso disfrute. Pero los tipos penales a los que la jueza se refiere son nada menos que cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado. El PSOE actuó con celeridad al suspender de militancia al principal imputado, el hasta hace unos días diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo. En una entrevista para este periódico, el secretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, afirma que por lo que él sabe y ha investigado, el caso “no salpica a ningún diputado más”. Es posible que no todos los indicios que obran en la instrucción acaben sustanciándose en pruebas acusatorias y condenas. Sánchez y su partido cuentan con la posibilidad de diluir este caso entre los que comprometen al PP y a otras formaciones. Solo que se trata de una vergüenza tan reciente que pone en entredicho la razón moral con la que logró echar abajo el Gobierno de Rajoy y demuestra que no fue capaz de que la lección cundiera entre los suyos.