"Inquietante pulso entre China y Estados Unidos"

El seguimiento durante días de un globo chino que sobrevolaba Estados Unidos para desarrollar supuestas tareas de espionaje y su derribo por la fuerza aérea norteamericana ha sido el detonante de una nueva escalada de la tensión entre ambos países. La detección y posterior destrucción de otros artilugios voladores en EE UU ha despertado la inquietud entre millones de personas ante hechos cuya naturaleza y alcance permanecen por ahora en una cota inalcanzable para la información veraz. No se sabe, por ejemplo, si la sucesión de avistamientos en los últimos días responde a una inusitada proliferación de objetos voladores no convencionales o al celo que las instancias responsables de velar por la seguridad de Estados Unidos han puesto al cribar los cielos tras descubrir el globo chino y abatirlo. Lo que parece indudable es que lo ocurrido constituye el reflejo llamativo de un pulso por el liderazgo del mundo que se extiende al ámbito económico y financiero, a la influencia diplomática regional, al despliegue del potencial bélico y, de manera muy especial, a los servicios de inteligencia respectivos. El pulso entre Washington y Pekín podría durar todo el siglo XXI, puesto que resulta muy difícil imaginar un desenlace tan definitivo y absoluto que entronice a una potencia relegando a la otra a una posición dependiente. Se trata de un pulso que versa también sobre la permanencia del sistema de poder en que se basa cada una de ellas y sobre su continuidad doméstica, y arrastra inevitablemente al resto del mundo. Pero confronta valores y modos de vida que no permiten equidistancias ni evasivas de oportunidad. La nueva guerra fría revela la polaridad entre una parte del planeta sometido a la autocracia de partido único y culto a la personalidad, falto de libertades y derechos, frente a democracias que pueden ser imperfectas e injustas, pero cuyos ciudadanos han tomado consciencia, a causa de la guerra de Putin para apropiarse de Ucrania, de que es necesario defender la libertad en la que viven.