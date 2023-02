"Los animales como excusa"

La Ley de Bienestar Animal y la reforma del Código Penal en la materia fueron aprobadas el jueves por el Congreso sin que hasta el recuento de los votos parlamentarios se supiera cuál iba a ser su suerte. La extensión o no de las condiciones establecidas para las mascotas a los animales que prestan distintos servicios a los humanos permitió suponer que la norma sería motivo de una crisis pareja a la generada por la ley del ‘solo sí es sí’ en el Gobierno de coalición. Junto a la discusión sobre si cabía o no conmutar penas de cárcel por multas a los condenados por maltrato animal. El escrutinio final fue puro reflejo de condicionamientos políticos y partidarios que poco tenían que ver con la cuestión de fondo del debate suscitado por el mismo enunciado de las iniciativas legislativas. El PSOE se negó a secundar el planteamiento de la ministra Belarra, Unidas Podemos acabó apoyando el proyecto con la enmienda socialista, los grupos de la investidura orbitaron alrededor de los dos hasta dividirse en la validación de la nueva norma, y la oposición votó en contra. Tan apurada tramitación después de discrepancias mantenidas hasta el último momento revela la falta de cohesión en la mayoría que sacó adelante ambas iniciativas. Pero aun siendo preocupante y censurable que la gobernación de un país esté sujeta permanentemente al disenso entre los propios gobernantes, hay algo que deja aun más poso: legislar por empecinamiento ideológico y negociar las normas atendiendo a razones aledañas al contenido. El resultado es que las leyes se elaboran en demasiados casos a base de apriorismos, o se rebaten con prejuicios, restando solvencia a la producción legislativa en tanto que además la ceguera partidista elude de forma natural prever efectos no deseados. La norma representa un indudable avance en la protección de los animales, aun con medidas que suscitan controversia o son de difícil aplicación. Pero su tramitación en las Cortes no puede acabar siendo una oportunidad perdida para pulirla y mejorarla.