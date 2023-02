"El precio del dinero, otro golpe al bolsillo"

La advertencia ya estaba hecha y la pasada semana terminó por sustanciarse. El Banco Central Europeo (BCE), tal y como había adelantado su presidenta para el presente 2023, ha elevado los tipos de interés al 3%. Una subida que terminará por afectar este año en la revisión de las 80.000 hipotecas con interés variable que hay en Navarra. El único consuelo es que a partir de marzo, para cuando el BCE ha insinuado un aumento similar al aprobado esta pasada semana, lo hará probablemente a menor ritmo si persiste el relajamiento de la inflación, que aún así todavía está muy lejos -en el 8,5%- de dejar de representar un problema y del objetivo oficial del 2%. No es fácil determinar qué parte de esa moderación es atribuible al abaratamiento de la energía y cuál a la agresiva política monetaria del banco central cuando se trata de atajar con ella una crisis provocada no por un exceso de demanda, sino por una guerra de la que no se adivina el final. El hecho de que la economía europea haya eludido hasta ahora la recesión y los riesgos que conlleva un elevado IPC, cuyo control es la prioridad absoluta del Banco Central Europeo, no deberían inducirle a obviar la necesidad de extremar la cautela en el incremento de los tipos de interés. Una escalada que no solo afecta de forma negativa al crecimiento en pleno frenazo de la actividad, con el coste que eso implica, sino a los países más endeudados, como España, pese a que ha contenido la inflación más aceleradamente que el resto de la zona euro. La subida de tipos supone un nuevo golpe a los bolsillos para muchas economías. Poco consuelan las estimaciones del Gobierno de Sánchez, cuando las medidas adoptadas hasta ahora para paliar los efectos del encarecimiento de los productos básicos se revelan ineficaces para hacer asequible una cesta de la compra que acumula una subida del 15,7%. El optimismo del Ejecutivo choca con la realidad de una economía dificultada por la crisis y con la propia percepción de los ciudadanos.