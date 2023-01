Un ciclista maleducado en el cruce de la Vuelta del Castillo

Llevo más de 20 años utilizando la bicicleta para mis desplazamientos por la ciudad. Empecé cuando casi nadie utilizaba este medio de transporte y no había ni carriles bici, ni nada parecido. Tuve que apañármelas para circular como podía, pero siempre con una premisa: “Respetar a los demás”, sobre todo a los peatones ya que fundamentalmente me desplazaba por las aceras. En muchas ocasiones, me tenía que bajar de la bici y continuar andando porque las aceras eran estrechas y los peatones no me permitían avanzar. Jamás he tenido ningún problema ni con los peatones ni con los conductores de vehículos.

Todo esto viene a cuento porque hace dos días tuve un incidente que me desagradó mucho. Ocurrió en el cruce de la Vuelta del Castillo con Fuente del Hierro. Esta vez yo era la conductora de un vehículo y por mi izquierda, desde de la Calle Monasterio de Urdax, venía a gran velocidad un ciclista. Yo le esperé porque tenía un “ceda al paso” pero al pasar ante mí le indiqué con un gesto que él tenía un carril bici justo al lado, en la Vuelta del Castillo. Su respuesta fue sacarme el dedo medio. El gesto me dejó bastante dolorida. Me hubiera gustado que se parara y preguntarle qué pensaría él si yo con el coche fuera por el carril bici.

Es una maravilla que ahora haya carriles bici que nos permitan a los ciclistas circular con seguridad. Soy una amante de este medio de transporte, y creo que todos los que lo usamos tenemos que respetar las normas igual que los demás (peatones, conductores de otros vehículos, etc). Me duele en el alma ver a ciclistas que se saltan los semáforos en rojo, se suben y bajan de las aceras por donde les apetece, van en dirección prohibida, no paran en los pasos de peatones, o circulan por la carretera teniendo al lado un carril bici, pero que además sean maleducados es algo que ya me parece intolerable.

Flaco favor nos están haciendo estas personas a los ciclistas con sus groseros comportamientos, ya que ofrecen una malísima imagen de un colectivo que en su mayor parte circulan correctamente. Pienso que el secreto está en respetar las normas y a los demás. No parece tan difícil.