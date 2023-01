El hasta ahora maestro de capilla de la catedral, Aurelio Sagaseta, contaba el domingo cómo aprendió a tocar el txistu. El caserío en donde vivía estaba a cinco kilómetros de Narbarte, y hasta allí iba en bicicleta para que el cura del pueblo le enseñara. Dice que entonces esto era muy normal: volver de noche a casa en una bici que además le venía grande, ya que solo tenía diez años. Hoy día es inconcebible. Es más, se denunciaría a los padres, añade. Esto me hizo recordar a mi maestra. El día de su cumpleaños era auténtica fiesta. Llevábamos de casa cualquier juego que tuviéramos: parchís, cartas, damas... y organizábamos partidas entre compañeros, aprendíamos juegos nuevos y había que oír los gritos cuando alguien se quedaba con el Orón. Además, a media tarde aparecía la señorita llevando una bandeja con esas deliciosas pastas de almendra recubiertas de piñones. Una para cada uno. Y también unas copitas diminutas, no mayores que un dedal, con vino dulce que también saboreábamos con gusto. Me pregunto qué ocurriría hoy si una maestra invitara a vino dulce a sus alumnos de diez o doce años. Seguramente se le prohibiría ejercer y tal vez acabaría en la cárcel. Pero entonces no se le daba importancia a que unos cuantos niños bebieran su dedalito de moscatel en un día especial. También hoy serían amonestados los padres que pusieran a trabajar a sus hijos de doce años, cosa tan normal en aquella época. Ya sé que a esa edad donde se tiene que estar es en la escuela, pero muchos de aquellos niños que empezaron de recadistas, llegaron a jóvenes con un oficio bien aprendido: carnicero, modista, mecánico, peluquera... Ahora me pregunto si aquello era tan malo. Todos deseamos un mundo mejor, pero seguramente Aurelio Sagaseta no cambiaría hoy sus pedaladas hasta Narbarte por una infancia más cómoda, mas alejada del peligro de ir y venir cinco kilómetros con su bicicleta para aprender a tocar el txistu.