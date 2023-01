Ahora, el Gobierno quiere terminar con la tuna. El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha cargado contra las estudiantinas -¿por qué no estudiantinos?-, pues en su opinión no es deseable que estén segregadas entre tunas femeninas y masculinas. En mis tiempos, que eran ayer, prácticamente todas eran masculinas y no queríamos ir a rondar a los pisos en los que había chicas y chicos. A nosotros no nos molestaban los tíos en las rondas; pero nosotros debíamos molestarles a ellos, pues cuando ellas, hartas de verles el careto, atendían nuestras canciones, eso no les sentaba bien por lo que fuera.

Escribo esto dando por hecho de manera aventurada que las chicas podían sentir una inclinación natural hacia los chicos, que en este caso éramos nosotros, y también pienso si no estaré ahora mismo estereotipando a los compañeros que cantábamos ‘Clavelitos’ -por qué no ‘Clavelitas’-. En Pamplona, a los chicos de las rondas en la tuna los llamábamos en clave ‘bomberos’. Por la manguera.

Un día conocimos a una tuna femenina de Madrid y eran muy majas. Cantaban muy bien, decían las letras en femenino y bebían como Charles Bukowsky. Una noche, en una fiesta, uno de nosotros se metió en un armario junto a una de ellas y cuando abrieron para coger el abrigo, los encontraron besándose en un amor inocente de saliva y perchas como de Marie Kondo.

Un día, la gente dejó de salir con la tuna. Nos llamaban carcas, nos decían “Tuno bueno, tuno muerto”, se reían de nuestros calzones. Nos daba igual. Nosotros siempre nos consideramos unos outsiders, pero no hubo relevo. De haber sabido que que estábamos ofendiendo al ministro de Universidades, aún andaríamos por ahí.