Cerdán y Alzórriz, vaya par de verificadores

Hemos entrado de hoz y coz en la precampaña. Que se lo digan a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, que ha parido para los socialistas un comité “contra la desinformación de la derecha” y para combatir supuestos bulos. En Moncloa y en Ferraz, todo lo que no sea replicar a pies juntillas su doctrina es mentir y falsear. Cerdán será el encargado de coordinar el comité a nivel nacional, y en Navarra la batuta la llevará Alzórriz. Los nuevos “verificadores”. Vaya par. Dice Alzórriz que lo que quieren es que “los ciudadanos tengan la información veraz para tomar sus propias decisiones”. Sí, claro. Y que lo vean todo del color rosa socialista. ¿Quién les ha dicho que los ciudadanos no tienen ya información veraz? Los ciudadanos no necesitan que ni Cerdán ni Alzórriz les cuenten “su” verdad. Para informar están los medios con toda su variedad. Y cuando los partidos se meten en esto se llama propaganda. Le guste al PSOE o no.