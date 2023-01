Un caso ocurrido en el Centro de Salud de San Juan: Ocho minutos por paciente

Póngase en mi lugar: Tienes 80 años, y un problema gordo de salud por el que te toca ir más veces de las que te gustaría a un hospital de día del Hospital Universitario de Navarra, donde recibes un trato excelente, profesional y humano. Pero, claro, un ochentón que lleva tres años sin acudir a la consulta de su médico de cabecera, al que ni conoce, y tampoco a su antecesora, tiene algunas cosillas que reparar. Yo llevaba tres: las piernas débiles, que me mandara al oculista por pérdida de visión, y al dermatólogo por una erupción que hace un lustro me quemó con nitrógeno líquido y que ha vuelto a salir. Cuando el martes 3 acudí al Centro de Salud de San Juan, no sabía que habían cambiado las normas. No había visto nada publicado, no me advirtieron al darme la cita, el médico no me dijo nada al recibirme. La consulta transcurrió con normalidad, miró el asunto de las piernas, tomó sus notas y me dio cita con la enfermera para la semana que viene. Después hizo el volante para el oculista. Al dármelo, se puso de pie señalándose el reloj y me dijo que se habían cumplido los ocho minutos de mi visita y que me fuera. Me quedé asombrado, no me dejó ni decir esta boca es mía y me puso de patitas en el pasillo, todo sin una excusa ni simpatía alguna. Si este es el nuevo enfoque de la Atención Primaria, que Dios nos coja confesados. Por cierto, tengo un gran recuerdo de doña Santos Induraín, actual Consejera de Salud, que durante años fue mi médico de cabecera.

Joaquín Sanz de Galdeano