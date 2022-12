Tengo mala suerte. Basta con que cualquier obra me guste, para que esta se venga abajo dejándome chasqueada. A veces me pregunto si es que me gusta lo mal construido, o simplemente le echo mal de ojo. Por ejemplo la pasarela de Labrit . Ahí es nada, menudo lujo pasear desde el Seminario hasta la Taconera, sin tener que mirar a uno y otro lado para esquivar un coche traidor, dedicando nuestra mirado solo al paisaje. Crucé y disfruté la magnífica pasarela solo un par de veces. No me dio tiempo a más, porque de pronto resultó que aquella obra resultó estar mal construida. Servidora tenía que agradecer al cielo el no haberse estrellado contra la cuesta de Labrit cuando la atravesó. Los dos Ayuntamientos que rigieron por entonces Pamplona no estaban de acuerdo en si se arreglaba o se retiraba. Pero al repetir Alcaldía el que ahora tenemos, no parece darse mucha prisa en la reparación por más que se haya realizado con éxito la prueba de carga, así a los que queremos volver a cruzarla nos queda una larga espera. Ocurre lo mismo con los túneles de Belate. En mi ignorancia creía que era lo mejor que se había hecho en Navarra. Gracias a ellos nos evitamos el Puerto, que como lleváramos un par de camiones delante parecía no tener fin. Y como daba gusto el nuevo trayecto, me quedé de piedra al enterarme de que los túneles son un verdadero peligro para el viajero. Verdad es que por una u otra causa se cerraban algunas veces, pero como a mí nunca me tocó, los atravesaba sin saber que estaba en una ratonera. Lo que les decía: todo lo que me gusta está mal hecho. Dicen que por seguridad desdoblarán el túnel, pero esto me hace pensar en que durante las obras tal vez se cierre el actual. Y como una tiene cierta edad, se pregunta si podrá seguir yendo a Elizondo sin tener que subir y bajar el Puerto. Trayecto precioso sin duda, pero como les decía, si te toca un camión delante... Y ahora, con el enorme tráfico de ellos, puede no ser uno sino toda una veintena los que nos precedan.