El PSN de Chivite ha iniciado su campaña electoral calificando a Navarra Suma de “hipócritas”. “El burro hablando de orejas”, reza el dicho popular. Muy bien, hablemos de hipócritas. En octubre de 2016, Chivite calificaba de “muy grave” que el Gobierno de Barkos tuviera entre sus socios a Bildu, “un partido cuyos estándares éticos están bajo cero, por no condenar la violencia y por no respetar la normal convivencia ni tampoco los instrumentos de una sociedad democrática, como son los Cuerpos de Seguridad del Estado”, decía. En mayo de 2017, los socialistas navarros alertaban al Gobierno de Barkos de “la amenaza que supone Bildu para el desarrollo de Navarra”. En diciembre de 2017, la Audiencia de Navarra ratificaba la decisión del PSN de expulsar al portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Tafalla por pactar con Bildu. A ese respecto, el hoy portavoz del Parlamento de Navarra, Alzórriz, señalaba que “los cargos electos adquieren un compromiso ético que trasciende de los principios políticos, y consideramos que esta persona no ha estado a la altura ni de ese compromiso ni del compromiso público con la ciudadanía, en el que se expresó claramente que pactos o acuerdos con la formación abertzale no tenían cabida en la constitución de las corporaciones locales”. En abril de 2018, el PSN se quejaba de que los últimos presupuestos de Rajoy contemplaban una inversión del Estado para Navarra de 87 euros por habitante situándose como “la comunidad que menos inversión recibe frente a los 217 euros de media”. Bien. En 2021, la inversión real de Estado en Navarra fue de 76 euros por habitante. Sigo. El 19 de septiembre de 2018, Chivite afirmaba que la postura de los socialistas navarros de no contar con Bildu para posibles futuros acuerdos de gobierno en Navarra “es una cuestión de posicionamiento político en función de una ideología y de una ética”. El 30 de enero de 2019, el PSN consideraba una cesión a Bildu la reforma del mapa local, y señalaba que “estamos ante un engaño masivo de Bildu para seguir avanzando en su proyecto político de construcción nacional, porque además avanza en la euskaldunización de la Administración”. En mayo de 2019, Chivite decía que la única opción de Esparza para ser presidente, era conseguir el apoyo de Bildu; opción que Chivite aceptó.

Pasado 22 de noviembre. El gran cerebro del PSOE, Santos Cerdán, a la sazón secretario de Organización del PSOE, llegó desde Madrid para decirle al PSN quién debía ser la candidata al Ayuntamiento de Pamplona para las próximas elecciones municipales, así, a bocajarro y saltándose las primarias para darle un portazo en las narices a Esporrín y a cualquier otro candidato/a que tuviera pretensiones. La candidata, Elma Saiz, ya ha dicho que se presenta “para ser la próxima alcaldesa de Pamplona con la máxima ilusión y pasión”. Saiz deja la puerta abierta a volver al Gobierno de Navarra si el PSN vuelve a ostentar la presidencia, así que no descartemos que esa “ilusión y pasión” se le pase si no consigue la alcaldía. Y luego tenemos a Esporrín, que después de que su partido le haya dado con la puerta en las narices, se ha puesto digna diciendo que “es bueno renovar y no estar eternamente en los puestos” que, dicho 23 años después de estar en puestos, no antes, suena a chiste; y dicho cuando añade que “le buscarán una ubicación”, a chiste con doble tirabuzón.

Y es que el PSN ha tenido un buen maestro. Veamos. Abril de 2015, Pedro Sánchez en Navarra TV: “Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco o veinte veces; con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere lo repito otra vez”. Mayo de 2018. Pedro Sánchez sobre lo ocurrido en Cataluña el 1-O, dijo con contundencia: “Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión en España, y que en consecuencia deberían ser extraditados esos responsables políticos a España”. En junio de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba el indulto a los nueve condenados a cárcel por el procés. Año y medio después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado una proposición de ley para reformar el delito de sedición y sustituirlo por el delito de “desórdenes públicos agravados”. Septiembre de 2019. Pedro Sánchez decía en una entrevista que “el 95% de los ciudadanos de este país no dormirían tranquilos si hubiera personas del círculo cercano al señor [Pablo] Iglesias sentados en el Consejo de Ministros”. Y aquí estamos todos, con insomnio, menos él.

¿Qué es hipocresía? ¿Y tú me lo preguntas? Hipocresía eres tú.

Chon Latienda Urroz Comentarista política