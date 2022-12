Navarra conmemora hoy la festividad de su patrón San Francisco Javier en un año 2022 que ha servido para dejar atrás casi por completo la pandemia, pero que ha traído otras crisis no menores. La principal, la guerra de Ucrania tras la invasión de Rusia, con unas repercusiones sociales y económicas que se han dejado notar en la economía y aspectos tan esenciales como el recibo de la luz, el gas y la cesta de la compra. La Comunidad foral suma a la festividad propia del 3 de diciembre, una celebración añadida durante este 2022, el 40 aniversario del Amejoramiento del Fuero. Una ley orgánica que ha servido para consolidar el autogobierno de Navarra y construir puentes de solidaridad dentro de la España constitucional y democrática, no siempre bien vista por organizaciones políticas con intereses nacionalistas que ven el Amejoramiento como un obstáculo para sus aspiraciones soberanistas. El Amejoramiento debe ser un instrumento útil para seguir asegurando el bienestar y el progreso de los navarros, como ha venido sucediendo hasta ahora. Ayer mismo se firmó el acuerdo para actualizar la aportación del Convenio, que marca el camino correcto. En este punto, adquiere relevancia el discurso pronunciado esta misma semana por la presidenta Chivite en el Senado, precisamente en un acto conmemorativo de los 40 años de la LORAFNA. En palabras de Chivite, “ha faltado pedagogía para que fuera se entienda el régimen foral”. Una labor esencial la de la pedagogía para evitar que se confundan derechos con privilegios, y que la presidenta tiene que empezar por aplicársela ella misma y en su propio partido. Y el primer destinatario debería ser el mismo Pedro Sánchez, que no ha tenido rubor alguno en puentear el Gobierno foral y acordar con EH Bildu, ni más ni menos, cuestiones que atañen a las competencias de Navarra. Sólo quienes desean una ruptura con la nación española, y Chivite tiene a algunos de ellos como socios, mantienen su aversión al Amejoramiento.