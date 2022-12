Los analfabetos de las nuevas tecnologías tenemos crudo el ponernos al día en ellas, ya que quienes las comercializan deben de creer que todos somos niños. Niños de hoy, que parecen haber nacido con un ordenador bajo el brazo. Me pregunto: ¿tan difícil sería que cada aparato trajera un folleto de instrucciones para que el usuario aprendiera a manejar el suyo? Con uno así nunca he tenido que pedir ayuda al estrenar en casa lavadora o microondas. Con él a la vista incluso he podido solucionar pequeños percances si algo falla. Tengo un teléfono móvil nuevo, uno de esos sencillitos para personas de pocas luces, como servidora, y por más que lo intento no me familiarizo con él. En la caja venía un folleto escrito en un montón de idiomas, eso sí, y el teléfono dibujado en cada uno de ellos. Pero al parecer no les dio tiempo de completarlo, ya que aparte de la silueta del aparato no viene ni un número ni una letra por lo que uno no tiene ni idea de para qué sirve cada tecla. En cuanto al texto diría que es ilegible, no me sirve de nada porque nada aclara. Así que tiene que ser otro miembro de la familia, más listo o más ducho que yo, quien va resolviendo mis dudas. Y lo hace bien, aunque más por su experiencia que por la ayuda del folleto explicativo. Así que ahora me ha dado por pensar en mi veterana máquina de coser que es casi un ordenador porque añadiéndole algunas piezas es capaz de coser cremalleras, hacer diferentes puntadas e incluso ojales. La verdad es que hace tiempo que solo la uso para hacer dobladillos en pantalones, así que tengo olvidadas sus múltiples prestaciones. Pero ahí está el folleto y me bastaría con echarle un vistazo para poder rodear de sencilla cenefa un mantel o un cubrebandejas. ¿No es esto lo que tendría que ocurrir con cualquiera de los muchos aparatos que ahora nos vemos forzados a utilizar? Puede que la mayoría no necesite explicaciones, pero ¿qué quieren? soy de los tiempos en que no se nacía con un ordenador, sino con un pan debajo del brazo.